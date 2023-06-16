Vahdet AYAZ, (DHA)- Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ve Afrika Barış Girişimi delegasyonu, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e geldi. Ramaphosa, Kiev’deki St. Micheal Meydanı’nda Ukrayna Savunma Bakanlığı yetkilileriyle incelemelerde bulundu.

Güney Afrika Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Başkan Cyril Ramaphosa Ukrayna'daki Nemishaeve Tren İstasyonu’nda karşılandı. Barış girişimine katılan Afrikalı Devlet ve Hükümet Başkanları, Ukrayna Savunma Bakanlığı temsilcilerinden bilgi almak üzere St. Micheal Meydanı'nda” denildi.

SENEGAL DEVLET BAŞKANI SALL DA KİEV’DE

Öte yandan Senegal Devlet Başkanı Macky Sall da Kiev’de Ramaphosa ile resmi temaslarda bulunuyor. Sall’ın uçağı dün Polonya’ya iniş yapmıştı. Sall buradan trenle Kiev’e geçiş yaptı. Senegal Devlet Başkanlığı’ndan dün yapılan açıklamada ise “Başkan Macky Sall bugün Polonya'ya ulaştı. Afrika Barış Girişimi grubu Rusya-Ukrayna çatışmasının sona erdirilmesi çeşitli taraflarla görüşmeden önce pozisyonlarını konuşmak üzere Kiev’e giden trende bir araya geldi” denilmişti.

MAYIS AYINDA AÇIKLAMIŞTI

Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa, Mayıs ayında düzenlediği basın toplantısında barış girişimi kapsamında Ukrayna’yı ziyaret edeceğini duyurmuştu. Afrika kıtasındaki birçok ülke, Rusya’ya yakınlığıyla biliniyor. Öte yandan Ukrayna, barış için Rusya’nın işgal ettiği topraklardan geri çekilmesi şartını koşuyor.

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