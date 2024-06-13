Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünden (NICD) yapılan açıklamaya göre, ülkenin en büyük eyaletleri Gauteng ve KwaZulu-Natal'da toplam 6 maymun çiçeği vakası tespit edildi. Açıklamada, hastalık nedeniyle 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

İlk ölüm vakası, 10 Haziran'da Gauteng'deki Thembisa Hastanesinde gerçekleşti. İkinci ölüm ise, dün Kwa-Zulu-Natal'da 38 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybetmesiyle meydana geldi.

Endemik virüs ve bulaşma yolları

Maymun çiçeği, endemik bir virüsün yol açtığı nadir hastalıklardan biri ve Kongo ve Batı Afrika türü şeklinde ikiye ayrılıyor. Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 28 Kasım 2023'te hastalığın adını "ırkçı ve küçük düşürücü" olduğu gerekçesiyle "mpox" olarak değiştirmişti.

Seyahat geçmişi olmayan vakalar

NICD açıklamasında, tüm vakaların salgının yaşandığı ülkelere seyahat geçmişi olmayan 30-39 yaş aralığındaki erkeklerden oluştuğuna dikkat çekildi. Bu durum, virüsün ülkede yerel olarak yayıldığını göstermekte.