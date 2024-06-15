Yeni bir araştırmaya göre, deniz buzu erimeye devam ederse bu bölgedeki kutup ayıları 2030'lu yılların başında yok olabilir.

Araştırmacılar, kutup ayılarının avlanma ve hayatta kalma için ihtiyaç duyduğu deniz buzunun inceldiğini ve bu durumun 2030'larda bu bölgedeki kutup ayılarının neslinin tükenmesine yol açabileceğini belirtiyor.

Kutup ayıları, deniz buzlarını fok avlamak için platform olarak kullanıyor ve buzulların erimesi avlanma alanlarının azalmasına neden oluyor. Bu durum, kutup ayılarının aç kalmasına ve yeterince beslenememesine yol açıyor.

Araştırmanın başyazarı Julienne Stroeve, "Arktik deniz buzunun kaybının kutup ayıları için felaket anlamına geleceğini biliyorduk ve bu da yok olan ilk alt popülasyon olabilir" diyor.

Daha önceki çalışmalarda deniz buzunun kapladığı alan esas alınırken, bu araştırmada deniz buzunun kalan kısmının ne kadar süre dayanacağı ve avlanma için yeterli olup olmadığı da göz önünde bulundurulmuş.

Araştırmacılar, buzulların erimesi ile birlikte buzsuz sezonun da uzadığını ve bunun kutup ayıları için daha da tehlikeli olduğunu belirtiyor.

Kutup ayıları, "gösterge tür" olarak kabul edilir ve bu da daha geniş Arktik ekosisteminin sağlığını ve yaşayabilirliğini gösterdikleri anlamına gelir. Bu nedenle kutup ayılarının yok olması, bölgedeki diğer canlı türleri de olumsuz etkileyecektir.

Araştırmacılar, küresel ısınmanın 1.5 santigrat dereceyi aşması durumunda bile bu bölgedeki kutup ayılarının hayatta kalamayacağını söylüyor.

Bugün Batı Hudson Körfezi'nde 1987 yılındaki kutup ayısı sayısının yarısı kadar ayının kaldığı tahmin ediliyor.