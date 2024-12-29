Dünya havacılığı, aynı hafta içinde üç ayrı ülkede meydana gelen uçak kazalarıyla sarsıldı. Güney Kore, Norveç ve Kanada’dan gelen haberler, farklı boyutlarda hasar ve can kayıplarıyla gündeme oturdu.

Güney Kore’de felaket: 122 ölü

Güney Kore’nin Muan şehrinde Jeju Air’e ait yolcu uçağı, iniş sırasında kontrolden çıkarak havalimanını çevreleyen duvara çarptı ve infilak etti.

122 kişinin hayatını kaybettiği kazada, uçaktan kurtulan olup olmadığı henüz netleşmedi. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlattı ve kara kutunun incelenmesine öncelik verildi.

Norveç’te korkutan kaza: Can kaybı yok

Norveç’ten Hollanda’ya gitmek üzere havalanan KLM Havayolları’na ait uçak, teknik arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı. Pistten çıkarak çimenlik alana kayan uçakta, 176 yolcu ve 6 mürettebat sağ kurtuldu.

Kaza sırasında herhangi bir yaralanma olmaması büyük bir şans olarak değerlendirilirken, uçak detaylı incelemeye alındı.

Kanada’da uçakta yangın: 80 yolcu kurtarıldı

Kanada’nın St. John's kentinden Halifax kentine gitmekte olan PAL Airlines firmasına ait uçak, Halifax Uluslararası Havalimanı’na iniş sırasında iniş takımlarının açılmaması nedeniyle sol tarafında alev aldı.

Uçakta bulunan 80 yolcu hızlı bir şekilde tahliye edildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, uçakta büyük hasar meydana geldi.

Kazalar havacılık güvenliğini gündeme getirdi

Peş peşe yaşanan bu kazalar, havacılık güvenliği konusunu yeniden gündeme taşıdı. Yetkililer, uçuş güvenliğini artırmak için gerekli denetim ve incelemelerin sıkılaştırılacağını açıkladı.

Araştırmalar devam ediyor

Her üç kaza ile ilgili soruşturmalar devam ederken, özellikle Güney Kore’de yaşanan büyük can kaybının ardından havacılık sektöründeki güvenlik protokolleri yeniden değerlendiriliyor.