Güney Kore'nin Muan Uluslararası Havalimanı’nda 29 Aralık’ta gerçekleşen uçak kazasında, 179 kişi hayatını kaybetti. Jeju Air’a ait Boeing 737-800 tipi uçağın, pistteki bir duvara çarparak alev aldığı kazada mürettebattan 2 kişi kurtulmayı başardı. Karakutudan alınan ilk veriler, kazanın nedenine ışık tutabilir.

Zorunlu iniş felaketle sonuçlandı

Bangkok'tan hareket eden uçak, teknik bir arıza nedeniyle Muan Uluslararası Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Ancak iniş sırasında pistin sonundaki bir duvara çarptı ve çarpmanın ardından alev aldı. Uçakta bulunan 181 kişiden 179’u olay yerinde yaşamını yitirirken, mürettebattan sadece 2 kişi sağ olarak kurtarıldı.

Karakutudan ilk veriler alındı

Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, kazanın ardından müfettişlerin uçağın kokpit ses kayıt cihazını açarak verileri analiz etmeye başladığını açıkladı. Kokpitteki son konuşmalar ve sesler, müfettişler tarafından bir ses dosyasına dönüştürülüyor. İkinci karakutu olan uçuş veri kayıt cihazı ise detaylı inceleme için ABD’ye gönderilecek.

Kazanın nedeni araştırılıyor

Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtti. İlk incelemeler, zorunlu iniş kararına yol açan teknik sorunların ve pilotun acil durum prosedürlerinin titizlikle değerlendirileceği yönünde.