Güney Kore'nin Muan Uluslararası Havalimanı’nda meydana gelen trajik uçak kazasında 120 kişi hayatını kaybetti. Kazada çok sayıda yaralı da bulunuyor. Olayın ardında ne var?

Muan Havalimanı’nda korkunç kaza: Uçak duvara çarptı!

Güney Kore'de korkunç bir uçak kazası yaşandı. Tayland'ın Bangkok şehrinden kalkan Jeju Air firmasına ait 7C2216 sefer sayılı yolcu uçağı, inişi sırasında pistten çıkarak bir duvara çarptı. Uçakta 175 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu. Kazada ilk belirlemelere göre 120 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise ağır yaralandığı bildirildi.

Can kaybı çoğunlukla kuyruk bölümünde!

Kazanın ardından yapılan ilk açıklamalara göre, yolcuların çoğunun Güney Kore vatandaşı olduğu öğrenildi. Can kayıplarının büyük kısmı, uçağın kuyruk kısmında bulunan yolculardan meydana geldi. Kaza saat 09:07’de meydana gelirken, uçak büyük bir patlamayla alevlere teslim oldu. Amatör kameralar tarafından kaydedilen görüntülerde, uçağın yanan enkazı net bir şekilde görüldü.

Uçak gövde üstü iniş yapmaya çalıştı!

Havacılık uzmanları, uçağın iniş takımları açılmadan önce 'gövde üstü iniş' yapmaya çalıştığını ve bunun kazanın başlıca sebeplerinden biri olabileceğini belirtti. Uçağın pistten çıkıp duvara çarptığı sırada iniş takımlarının arızalı olduğu iddiaları da gündeme geldi. Jeju Air, kusursuz güvenlik siciliyle tanınan bir hava yolu şirketi olarak biliniyor ve dünya genelindeki yoğun uçuş rotalarını işletiyor.

Soruşturma başlatıldı: Kazanın sebebi nedir?

Kaza sonrası, Güney Kore hükümeti tarafından soruşturma başlatıldı. Kazanın kesin nedeni ise henüz açıklanmadı. Geçici Devlet Başkanı Choi Sang-mok, kurtarma çalışmaları için tüm gücün seferber edilmesi talimatını verdi.

Boeing’den açıklama geldi!

Kazaya karışan Boeing 737-800 tipi uçağın sahibi olan Jeju Air, acil durum protokollerini devreye soktuklarını açıkladı. Yolcuların ailelerine destek vermek için özel ekip kurulduğu bildirildi. Jeju Air, kazanın ardından kamuoyundan özür diledi.