Güney Kore'nin Hwaseong şehrinde bulunan bir lityum pil fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangında 22 kişi hayatını kaybetti. Fabrikada hala kayıp olan 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkış nedeni bilinmiyor

Yangın, yerel saatle 10.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir sebeple başladı. Fabrika içindeki yaklaşık 35 bin pilin alev almasıyla yangın kısa sürede büyüdü ve fabrikanın büyük bir kısmını sardı. Yaklaşık beş saatlik bir çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınabildi.

İtfaiye ve kurtarma çalışmaları

Hwaseong itfaiyesinden yapılan açıklamada, yangının ardından 22 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, en az dört kişinin yaralandığı belirtildi. Patlama riski nedeniyle arama çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğü ifade edildi. İtfaiye yetkilileri, yangının kontrol altına alınmasının ardından kayıp olan bir kişiyi arama çalışmalarına devam ediyor.

Facianın bilançosu ağır

Yangının ardından yapılan ilk açıklamalarda, içerideki pil sayısı ve fabrikanın büyüklüğü göz önüne alındığında ölü sayısının artabileceği belirtilmişti. Yangının kontrol altına alınmasının ardından facianın bilançosu daha da netleşti ve ölü sayısı 22'ye yükseldi. Kayıp olan bir kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Yetkililerden açıklamalar

Hwaseong itfaiye şefi, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini, ancak içerideki lityum pillerin alev almasının yangının hızla yayılmasına neden olduğunu belirtti. Yetkililer, yangının çıkış sebebinin araştırıldığını ve gerekli güvenlik önlemlerinin gözden geçirileceğini söyledi.

Yangın, Güney Kore'de büyük yankı uyandırdı. Olayın ardından sosyal medyada birçok kişi güvenlik önlemlerinin yetersizliği konusunda eleştirilerde bulundu. Ülkede fabrika yangınlarının önlenmesi için daha sıkı denetimlerin yapılması gerektiği yönünde çağrılar yapıldı.