Güney Kore, Muan Uluslararası Havalimanı’nda yaşanan trajik uçak kazası sonrası 7 günlük ulusal yas ilan etti. 181 kişiyi taşıyan yolcu uçağı, iniş sırasında pistten çıkarak havalimanını çevreleyen duvara çarptı. Kazada 177 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi sağ kurtuldu.

Bayraklar yarıya indirildi, yas sembolü siyah kurdela

Hükümet, olayın ardından bayrakların yarıya indirilmesi ve memurların siyah kurdela takmasını kararlaştırdı. Ulusal yas süresince tüm resmi törenlerin iptal edilmesi bekleniyor.

Kara kutular bulundu

Kara, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı, kazanın meydana geldiği alanda yürütülen enkaz çalışmalarında uçağa ait kara kutuların bulunduğunu açıkladı. Kara kutularda yer alan uçuş ve ses kayıtlarının, kazanın nedenlerini aydınlatması bekleniyor.

Kazazedelerin kimlik tespiti sürüyor

Yetkililer, yolcuların yaşlarının 3 ile 78 arasında değiştiğini ve çoğunluğunun 40-60 yaş aralığında olduğunu belirtti. Uçakta 2 Tayland vatandaşı dışında tüm yolcuların Güney Koreli olduğu ifade edildi. Şu ana kadar 22 kişinin kimliği tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor

Yetkililer, kazanın teknik bir arızadan mı yoksa pilotaj hatasından mı kaynaklandığını tespit etmek için soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Uzman ekipler, kara kutulardan elde edilecek verilerle kazanın nedenini netleştirecek.

Dünya liderlerinden taziye mesajları

Güney Kore’de 2002 yılından bu yana meydana gelen en ölümcül kazanın ardından dünya liderlerinden tazye mesajları geldi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, “Güney Kore'de çok sayıda ölümle sonuçlanan korkunç bir uçak kazası haberini aldık. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum” dedi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de Güney Kore’ye başsağlığı diledi. Güney Kore Geçici Devlet Başkanı Choi Sang-mok’a taziye mesajı gönderen Çin Devlet Başkanı, “Çin hükümeti ve halkı adına kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin başsağlığı dileklerimi gönderiyorum, yaralılara da acil şifa diliyorum” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de, “Muan Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen ve çok sayıda can kaybına yol açan kazasya ilişkin trajik haberi aldık. Kaybedilen her bir hayat ölçülemez bir trajedidir. Ukrayna halkı ve şahsım adına kederli ailelere, Kore halkına ve Güney Kore Geçici Devlet Başkanı Choi Sang-mok’a en içten taziyelerimi sunuyorum. Acınızı paylaşıyoruz ve bu kederli günlerinde Kore halkının yanındayız” ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise, “Muan'daki uçak kazasının görüntülerini gördüğümde çok üzüldüm. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve tüm Kore Cumhuriyeti'ne en derin taziyelerimi sunuyorum. Avrupa bu kederli gününüzde yanınızdadır” diyerek taziye dileklerini sundu.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy de mesajında, “Güney Kore'de gece meydana gelen uçak kazası haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Güney Kore ve Tayland halkına ve sevdiklerini kaybeden herkese en içten taziyelerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.