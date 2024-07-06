Güney Kore uyruklu Sehyeon Kim, evlilik sebebiyle İslam dinini araştırdığını ve bu sürecin ardından Kütahya İl Müftülüğü'ne başvurararak "İhtida Merasimi"ne katıldı.

Merasimde İl Müftü Yardımcısı Bahtiyar Kargıoğlu tarafından İslam'ın temel esasları hakkında bilgilendirilen Kim, ardından Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Müftü Yardımcısı Kargıoğlu, Kim'i tebrik ederek İhtida Belgesi ile birlikte Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çeşitli kitaplar hediye etti. Yeni Müslüman olan Kim, bu sürecin ardından Mustafa ismini aldı.