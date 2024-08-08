Güney Kore, yazın başından bu yana etkisini sürdüren aşırı sıcakların pençesinde. İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, 20 Mayıs'tan bu yana sıcak çarpması nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvuran bin 907 kişiden 4’ünün daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 18'e yükseldi. Ülke genelinde sıcakların etkisiyle tarım ve hayvancılık sektörleri büyük zarar gördü.

Sıcakların bilançosu ağır

Güney Kore'de aşırı sıcaklar, sadece insan hayatını tehdit etmekle kalmadı. Sıcaklıkların etkisiyle yaklaşık 420 bin çiftlik hayvanı, 393 bini kanatlı olmak üzere telef oldu. Ayrıca, çeşitli çiftliklerdeki 430 bin balık da sıcaklardan zarar gördü.

Aşırı sıcaklar için uyarılar

Kore Meteoroloji İdaresi (KMA), sıcaklık değerlerinin ülke genelinde 35°C ve üzerinde devam edeceğini bildirdi. Özellikle saat 14.00 ile 17.00 arasında açık hava aktivitelerinden kaçınılması ve aşırı sıcaklara karşı tedbir alınması konusunda uyarılar yapıldı.

Sıcak çarpması riskine karşı önlemler

Yetkililer, vatandaşları sıcak çarpması riskine karşı bilgilendirerek, serin ortamlarda kalmaları ve bol su tüketmeleri konusunda uyarıyor. Sıcakların etkisiyle mücadele eden yerel yönetimler, kriz merkezleri oluşturarak destek sağlamaya çalışıyor.