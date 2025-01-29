Güney Sudan'ın Unity eyaletinde bir petrol sahasından havalanan yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra düştü. Kazada 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güney Sudan'ın kuzeyindeki Unity eyaletinde bir petrol sahasından havalanan 21 yolcu ve mürettebatın bulunduğu uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra düştü.

UNMISS tarafından işletilen Radyo Miraya, Güney Sudan'ın Birlik eyaletindeki Birlik Petrol Sahası'ndan kalkan uçağın kısa süre sonra düştüğünü doğruladadı.

Açıklamada, "21 yolcu ve mürettebat taşıyan bir uçak, Güney Sudan'ın Birlik Petrol Sahası'ndan kalkış yaparken düştü, 18 kişi öldü ve üç kişi ağır yaralı. Pilot ve yardımcı pilot da hayatını kaybedenler arasında" denildi.

Kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor.