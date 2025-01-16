Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, bölgenin 2024 yılı ihracat performansını değerlendirdi. 3,4 milyar doları aşan ihracatla, Güneydoğu Anadolu, Türkiye’nin hububat ve bakliyat ihracatında liderliğini sürdürüyor.

İhracatta Güneydoğu Anadolu liderliği koruyor

Güneydoğu Anadolu, Türkiye'nin toplam ihracatında yüzde 29,5'lik pay alarak önemli bir başarıya imza attı. Bölgenin hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektöründeki payı ise yüzde 28,8 oldu. Kadooğlu, "Bölgenin Türkiye’nin sınır komşularıyla ticaretinde stratejik bir önemi var," diyerek, bu ticari bağlantıların sadece döviz geliri değil, aynı zamanda güçlü ilişkiler sağladığını vurguladı.

Suriye ihracatında büyük artış

Suriye'ye yapılan ihracatta dikkat çeken bir artış yaşandı. Geçen yılın kasım ayına kadar aylık ortalama 22,7 milyon dolarlık ihracat yapılırken, aralık ayında bu rakam yüzde 50 artarak 33 milyon dolara ulaştı. Suriye’ye özellikle buğday unu ve bitkisel yağ ihracatı yapılırken, ekonomik toparlanma sürecine bağlı olarak bu rakamların daha da artabileceği ifade edildi.

Ticaretin gelişmesi için uluslararası destek şart

Kadooğlu, Suriye'de istikrarın sağlanmasının ihracatı daha da artıracağını belirterek, "AB ve ABD'nin yaptırımları kaldırmaları ve uluslararası yardımların artırılması büyük önem taşıyor," dedi. Bölgedeki ticaretin gelişmesi, Türkiye'nin sınır komşularıyla güçlü ekonomik bağlar kurması açısından stratejik bir öneme sahip.