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Ayrıca binanın 3 katındaki duvarların da yıkım sırasında hasar aldığı belirtildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Merkez Mahallesi Bağlar Caddesi'ndeki bir binanın kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımı yapıldı. Bu sırada kopan kolon, bitişikteki 5 katlı yapının havalandırma boşluğuna düşerek zarar verdi.

İSTANBUL (AA) - Güngören 'de bir bina nın yıkımı sırasında kopan kolon, bitişiğindeki binaya zarar verdi.

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