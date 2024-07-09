İSTANBUL (AA) - Güngören'de bir binanın yıkımı sırasında kopan kolon, bitişiğindeki binaya zarar verdi.

Merkez Mahallesi Bağlar Caddesi'ndeki bir binanın kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımı yapıldı. Bu sırada kopan kolon, bitişikteki 5 katlı yapının havalandırma boşluğuna düşerek zarar verdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı.

Güngören Belediyesi görevlilerinin incelemesinin ardından, zarar gören 5 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

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Ayrıca binanın 3 katındaki duvarların da yıkım sırasında hasar aldığı belirtildi.

Kaynak: aa