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Polisin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu şüpheli Berkay D'yi, üzerindeki tabancayla Sokullu Mehmet Paşa Caddesi'nde yaralı olarak yakaladı.

Burak Kan ve Servet Avcı'nın cesetleri incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerine güvenlik şeridi çekerek, delil toplama çalışması yaptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda Burak Kan ve Servet Avcı yaşamını yitirirken, Hüseyin H, Ertan B. ve Burak E. yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Gazi Osmanpaşa Caddesi'ndeki kahvehane ye silahla ateş açıldı. İçeride bulunanların da karşılık vermesi üzerine silahlı çatışma çıktı.