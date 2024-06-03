31 Mart yerel seçimlerinde alınan sonuçların ardından İYİ Parti Genel Başkanlığı görevini bırakan Meral Akşener, uzun bir aradan sonra ilk kez kamuoyunun önüne çıktı. Akşener, İYİ Parti Özel Kalem Müdiresi Esma Bekar’ın kayınpederi Mehmet Ayhan Bekar’ın cenazesine katılarak, sevenleri ve partilileriyle bir araya geldi.

Cenazede Duygusal Anlar

Akşener, cenazede İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun’un koluna girerek yürüdü. Cenaze töreni boyunca duygusal anlar yaşayan Akşener, taziyeleri kabul ederken güçlü duruşuyla dikkat çekti.

İmaj Değişikliği Dikkat Çekti

Uzun süredir kamuoyunun önünde olmayan Meral Akşener, yeni imajıyla da dikkatleri üzerine çekti. Akşener’in saçlarını sarıya boyattığı görüldü. Bu değişiklik, Akşener'in yeni bir başlangıç yaptığına dair yorumlara neden oldu.

Genel Başkanlıktan Ayrılışının Ardından İlk Görüntü

31 Mart yerel seçimlerinde alınan sonuçların ardından İYİ Parti Genel Başkanlığı görevinden ayrılan Meral Akşener, siyasi arenadan bir süre uzak durmayı tercih etmişti. Akşener’in cenazeye katılarak yeniden kamuoyunun karşısına çıkması, siyasi kariyerine dair spekülasyonlara da neden oldu.

Yeniden Siyasi Arenada mı?

Meral Akşener’in cenazede görülmesi, siyasi çevrelerde yeniden aktif olacağına dair söylentilere yol açtı. Akşener'in ilerleyen dönemde siyasi arenaya nasıl bir dönüş yapacağı merak konusu.