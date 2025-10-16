Antalya’da işçiye 3 gün boyunca işkence yaptıkları iddia edilen 4 sanık hakkında “Nitelikli yağma” ve “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 20’şer yıl hapis cezası talep edildi.

3 gün boyunca işkenceye maruz kalmış

Antalya’nın Kepez ilçesinde çalışan Vedat Kurt, maaşını eksik aldığı gerekçesiyle iş yerinden 15 bin lira alıp İstanbul’a gitmiş, ardından parayı iade etmek için döndüğünde işkenceye uğradı.

İddiaya göre sanıklar A.T., O.T., S.T. ve A.A., Kurt’u sandalyeye bağlayıp depoya kilitledi. 3 gün süren işkencede Kurt’un dişleri kırıldı, vücudunda kesikler oluştu ve elleri ile kolları bağlı şekilde hamam böceği yedirildi.

İşkence anlarını kaydetmişler

Şüpheliler, yaptıklarını cep telefonlarıyla kaydetti. Depoda kilitli tutulan Kurt, fotoğrafları alarak kaçtı ve daha sonra şikayette bulundu.

Savcılık 20’şer yıl hapis istedi

Antalya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, savcı sanıkların eylemlerini “Nitelikli yağma” ve “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” kapsamında değerlendirerek 20’şer yıl hapis cezası talep etti. Sanık avukatları suçlamaları kabul etmedi.

Vedat Kurt, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“4 kişi tarafından işkence gördüm. Fotoğraflarda görüldüğü gibi bana hamam böceği yedirildi. Domuz bağı şeklinde bağlanıp sabaha kadar işkenceye maruz kaldım. Yaralarımın iyileşmesini beklediler, hastaneye götürmediler, eczanelerden alınan ilaçlarla izleri kapatmaya çalıştılar.”

Kurt, davanın bir ibret davası olmasını ve benzer olayların bir daha yaşanmamasını istediğini belirtti.

Duruşma, mahkeme heyeti tarafından ertelendi. Kurt, adaletin tecelli edeceğine inandığını ve sanıkların hak ettikleri cezayı almasını beklediğini ifade etti.