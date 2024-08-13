Balıkesir’in Gönen ilçesinde 7 Ağustos'ta kaybolduğu bildirilen 41 yaşındaki Öznur Sarıoğlu, dört günlük arama çalışmaları sonrasında sağlıklı bir şekilde bulundu. Kadının kişisel sorunlar nedeniyle kendi isteğiyle saklandığı anlaşıldı.

Ekipler ihbar üzerine harekete geçti

Gönen ilçesine bağlı Kumköy Mahallesi’nde kayıp ihbarı yapılan Öznur Sarıoğlu’nun bulunması için Jandarma, AFAD ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 120 kişilik ekip, dört gün boyunca kapsamlı bir arama çalışması yürüttü. İlk etapta sonuç alınamayan aramalar, 12 Ağustos günü sivil jandarma ekiplerinin yaptığı detaylı araştırma ile sonuç verdi. Daha önce arama yapılan bölgede görülen Sarıoğlu, Kumköy Mahallesi girişinde sağ salim bulundu.

Kişisel problemleri nedeniyle saklanmış

Yapılan sağlık kontrollerinde Sarıoğlu’nun herhangi bir sağlık sorunu olmadığı belirlendi. Kişisel problemleri nedeniyle ormanlık alana saklandığı ve arama çalışmalarını fark etmesine rağmen kendi isteğiyle geri dönmeyi tercih etmediği öğrenildi.