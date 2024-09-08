Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olan küçük Narin'in cansız bedeni, Jandarma ekipleri tarafından Tavşantepe Mahallesi’ne 3 kilometre uzaklıktaki bir dere yatağında bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun. Başımız sağ olsun" diyerek acı haberi duyurdu.

Ünlülerden Sert Tepki: "Narin’e Nasıl Kıydınız?"

Küçük kızın kaybolduğu günden bu yana sosyal medyada sürekli olarak paylaşım yapan ünlü isimler, Narin'in ölüm haberine sert tepkiler verdi. Özellikle sanatçı Gülben Ergen, İçişleri Bakanı'nın paylaşımını alıntılayarak, "Narin’imize nasıl kıydınız, nasıl? Ah gitti masum meleğimiz!" diyerek isyan etti. Ergen, küçük kızın günlerce bulunamamasına dikkat çekerek, "Onca ekibin aramasına rağmen 3 kilometre mesafedeki dere yatağına bakılmadı mı?" şeklinde sorular yöneltti ve olayın üzerine gidilmesi gerektiğini vurguladı.

Gülben Ergen’den İsyan Dolu Sözler

Ergen, "Yapan, göz yuman, görmezden gelen kim varsa öğrenmek istiyoruz! Neden kıydılar küçük kıza? Kim kıydı? Kimler biliyordu?" diyerek sorularını ardı ardına sıraladı. Ayrıca, "Narin'in cansız bedeni bir çuval içinde bulundu. Köye bu kadar yakın bir yerde bulunamaması, biri tarafından saklanmış olabileceği ihtimalini akla getiriyor" ifadeleriyle duruma tepki gösterdi.

Sosyal Medyada Büyük Yıkım

Narin’in ölüm haberi, sosyal medyada geniş yankı buldu. Hayranları ve takipçileri de olay karşısında tepkilerini dile getirdi. Adalet çağrısında bulunan ünlü isimler, bu olayın aydınlatılması gerektiğini vurgulayarak suçluların bulunmasını talep etti. Sosyal medya platformları, Narin için adalet isteyen mesajlarla dolup taştı.