Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kaybolan Suriye uyruklu Eymen Cuma, 3 gün süren aramaların ardından 30 metrelik bir su kuyusunda ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kuyuya düşen genç ölü bulundu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 26 Eylül Cumartesi günü kaybolan 26 yaşındaki Suriye uyruklu Eymen Cuma'nın acı sonu bulundu. Hurda toplamak için evinden çıkan Cuma, bir daha geri dönmedi. Ailesinin kaybolduğunu bildirmesinin ardından, 3 gün boyunca yapılan arama çalışmalarının ardından, Eymen Cuma'nın motosikletiyle düşerek 30 metrelik bir su kuyusuna düştüğü tespit edildi.

Olay nasıl gerçekleşti?

Eymen Cuma, 26 Eylül sabahı hurda toplamak için evinden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Ailesinin ihbarıyla başlayan arama çalışmalarında, Turgutlu'nun Acıbadem mevkisindeki bir su kuyusunda Cuma'nın motosikleti bulundu. Bölgeye sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, kuyuya düşen Eymen Cuma’yı halat yardımıyla çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, genç adamın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. İlk belirlemelere göre Eymen Cuma'nın motosikletiyle kuyuya düştüğü ve düşüş esnasında hayatını kaybettiği düşünülüyor. Ekipler, olayın detaylarını aydınlatmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.