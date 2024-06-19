Aydın'ın turistik ve tarımsal potansiyeliyle öne çıkan Söke ilçesi, son aylarda artan su kesintileriyle mücadele ediyor. Özellikle Kurban Bayramı'nda içme suyu bulmakta zorlanan birçok mahalledeki vatandaşlar, Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) yetkililerine çağrıda bulundu.

Söke'nin Doğanbey Mahallesi Muhtarı Serdar Sarıkurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve ASKİ yetkililerine sert eleştirilerde bulundu. Sarıkurt, mahallesindeki su kesintilerinin bayram döneminde insanların temel ihtiyacını karşılamakta güçlük çektiğini dile getirerek, "Hakkımızı helal etmiyoruz" dedi.

Doğanbey Mahallesi, Söke'nin turizm potansiyeli yüksek bölgelerinden biri olarak biliniyor ancak yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte su sorunları artmaya başladı. Vatandaşlar ve esnaf, sürekli su kesintilerinin işlerini olumsuz etkilediğini ve günlük yaşamlarını zorlaştırdığını belirtiyor.

Gelen bilgilere göre, Söke'nin farklı bölgelerinde, özellikle Akçakonak, Atburgazı, Yenidoğan, Kemalpaşa ve Yenikent gibi mahallelerde su sıkıntısı devam ediyor. Son dört gündür her gün düzenli olarak yaşanan kesintiler, vatandaşları çaresiz bırakıyor ve ASKİ ekiplerinin ulaşılamaması da tepkilere neden oluyor.

Muhtarlar ve mahalle sakinleri, ASKİ'nin müdahalelerinin geçici çözümlerle sınırlı kaldığını ve kalıcı çözümler üretme konusunda yetersiz kaldığını belirtiyor. Su kesintileriyle ilgili yaşanan mağduriyetlerin artmasıyla birlikte, vatandaşlar sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getiriyor ve yetkililerden soruna kalıcı çözümler bulmalarını talep ediyor.

Söke'nin her geçen gün artan nüfusu ve turizm potansiyeli, su sorunlarının çözümsüzlüğünü daha da acil hale getiriyor. Vatandaşlar, ödedikleri vergilerin karşılığında alamadıkları hizmetler konusunda endişeli ve bu durumun yaşam kalitelerini olumsuz etkilediğini ifade ediyor.