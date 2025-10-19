Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından devlet üniversiteleri ile iş birliği içinde düzenlenen İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerine hem iş gücü deneyimi kazandırmayı hem de gelir desteği sağlamayı amaçlıyor. Program, öğrencilere çalışma alışkanlığı, disiplin ve mesleki beceri geliştirme fırsatı sunuyor.

Öğrenciler, program kapsamında haftada en fazla 3 gün ve günde 7,5 saat çalışabiliyor. Katılımcılara günlük 1.083 TL ödeme yapılacak. Ayrıca, genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı primleri İŞKUR tarafından karşılanıyor.

Kimler başvurabilir?

Program devlet üniversitelerinde örgün eğitim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine açıktır. Açıköğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri programa dahil edilmemektedir.

Katılım ve başvuru şartları:

Türk vatandaşı olmak 18 yaşını doldurmuş olmak Üniversitenin son bir yıl içinde sigortalı olmamak Üniversitenin örgün öğrencisi olmak Yaşlılık veya malullük aylığı almamak Başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde sigortalı olmamak ve programa başlama tarihinde sigortalı olmamak Açıköğretim, uzaktan eğitim veya kaydı dondurulmuş öğrenciler programa katılamaz Hane geliri, asgari ücretin net tutarının 3 katını (66.314 TL) geçmemelidir Öğrenci yurdunda kalıyorsa belgelemek şartıyla gelir şartından muaftır Program süresi 6 aydan azsa 7 gün, uzun sürede ise 10 güne kadar izin hakkı vardır Uzun vadeli ve kısa vadeli sigortası olan öğrenciler programa katılamaz

Ödeme ve sigorta bilgileri

Günlük ücret: 1.083 TL

Sigorta: Genel sağlık sigortası ve iş kazası/meslek hastalığı primleri İŞKUR tarafından karşılanır

Program, öğrencilerin hem ek gelir elde etmesini hem de mesleki deneyim kazanmasını sağlayarak iş hayatına adaptasyonlarını kolaylaştırmayı hedefliyor.