2025 yılı itibarıyla, ev hizmetlerinde çalışanlar için sigorta prim oranları güncellendi. SGK'nın açıklamaları, emeklilik hakkı kazanma için önemli fırsatlar sunuyor. Peki, kimler bu haktan yararlanabilir? İşte 10 günlük kritik detayın anlamı ve tüm merak edilenler...

Ev hizmetlerinde çalışanlar için sigorta düzenlemesi: Yeni prim tutarları

Asgari ücrete yapılan zammın ardından, ev hizmetlerinde çalışanların sigorta primleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen yeni oranlarla güncellendi. Çalışanlar, aylık çalışma sürelerine göre farklı prim oranlarıyla sigortalanacaklar. Emeklilik hakkı kazanabilmek için gereken prim ödemelerine dair detaylar da netleşti.

10 günden az çalışanların sigorta durumu

Ayda 10 günden az çalışanlar için yalnızca iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödeniyor. Bu prim, günlük asgari ücretin %2’si kadar hesaplanıyor. Örneğin, bir gün çalışan bir kişi için işveren 17,34 TL prim öderken, 9 gün çalışan bir kişi için bu tutar 156,06 TL’ye çıkıyor. Ancak, bu primler emeklilik için geçerli sayılmıyor. Çalışanların emeklilik hakkı kazanabilmesi için, kendi primlerini tamamlamaları gerekiyor.

10 gün ve üzeri çalışanlar için genişletilmiş sigorta kapsamı

Ayda 10 gün veya daha fazla çalışanlar, iş kazası ve meslek hastalığı sigortasına ek olarak sağlık sigortası ve emeklilik primi de ödemek zorunda. Bu durumda, 10 gün çalışan bir kişi için işverenin ödeyeceği prim tutarı 3.272,36 TL’ye, 30 gün çalışan bir kişi için ise 9.817,08 TL’ye ulaşıyor.

Emekli çalışanlar için daha düşük prim oranı

Emekli olarak çalışan kişiler için ise daha düşük prim oranları söz konusu. Örneğin, ayda 10 gün çalışan bir emekli için işverenin ödeyeceği prim 2.795,59 TL’ye inerken, 30 gün çalışan bir emekli için bu tutar 8.386,77 TL’ye düşüyor.

Emeklilik için kendi primlerini tamamlama imkanı

Ayda 10 günden az çalışanlar, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primlerinin emeklilikte geçerli olmadığını göz önünde bulundurmalılar. Bu çalışanlar, kendi primlerini ödeyerek emeklilik hakkı kazanabilirler. 2025 itibarıyla, çalışanların kendi ödeyeceği aylık prim tutarı ise 8.451,79 TL olarak belirlenmiştir.

SGK indirimleri ile ekstra avantajlar sağlanıyor

Düzenli prim ödemesi yapan işverenlere, SGK tarafından indirim uygulanmaktadır. Bu düzenleme, işverenlerin prim yükünü hafifletirken, çalışanların sosyal güvenlik haklarından tam anlamıyla faydalanabilmesini de sağlar.