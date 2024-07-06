EURO 2024 Türkiye-Avusturya maçında 2. golünü attıktan sonra "Bozkurt" işareti yapan milli futbolcu Merih Demiral'e UEFA 2 maç men cezası verdi. Bu karara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, MHP lideri Devlet Bahçeli ve birçok siyasi isimden tepki geldi. Peki UEFA'nın verdiği bu yanlış karara Türk basınının tepkisi ne oldu? İşte Türkiye'nin önde gelen gazetelerinden Merih Demiral ve Türkiye-Hollanda karşılaşması manşetleri;

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