Türkiye'yi ziyaret eden gurbetçilerin çoğu, yeşil kart sigortalarının Türkiye'de de geçerli olduğunu düşünüyor. Ancak Gurbet Kasko Kurucusu Abdulcelil Alkış, bu yanılgının büyük mağduriyetlere yol açtığını belirtiyor. Yeşil kart, sadece Türkiye'deki 200 bin liralık limite kadar koruma sağlıyor.

Gurbet Kasko'dan 25 milyon TL'ye kadar güvence

Gurbet Kasko, anlaşmalı sigorta şirketleriyle 25 milyon liraya kadar güvence sunarak gurbetçilerin sigorta sorunlarına çözüm oluyor. Böylece kaza durumunda yüksek masraflarla karşılaşma riski ortadan kalkıyor.

Sınırda sigortaya göre %50'den fazla fiyat avantajı

Gurbet Kasko, online sigorta hizmetiyle gurbetçilere sınırda yapılan sigortalara göre %50'den fazla fiyat avantajı sağlıyor. Ayrıca 7/24 destek, ücretsiz yol yardımı ve çekici hizmeti gibi ek avantajlar da sunuyor.