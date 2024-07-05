Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin resmi açıklamasına göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni vergi paketinde gurbetçilere yönelik herhangi bir vergi planlanmıyor.

Yeni vergi paketi neleri içeriyor? Henüz netlik yok

Yeni vergi paketinin içeriği henüz netleşmedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, piyasadaki paydaşlardan gelen öneri ve beklentileri değerlendirerek paketi son haline getirecek ve ardından TBMM'ye sunacak.

Spekülasyonlara itibar etmeyin

DMM, gurbetçilere yönelik vergi iddialarının kamuoyunda tedirginlik ve güvensizlik yaratmayı amaçladığını belirterek, resmi kaynaklar dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesini tavsiye ediyor.