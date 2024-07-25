Kara yolunu tercih eden gurbetçiler, Trakya'daki sınır kapılarından ana vatana giriş yaparken gümrük ve polis ekipleri geçişlerin hızlı ve sorunsuz gerçekleşmesi için titizlikle çalışıyor.

Son bir ayda Trakya'daki sınır kapılarından Türkiye'ye 1 milyon 164 bin 474 yolcu giriş yaptı ve 289 bin 143 araç sınırdan geçti. Yoğun girişlerin yaşandığı bu yıl Kapıkule Sınır Kapısı'nda da rekorlar kaydedildi; 14 Temmuz'da 9 bin 628 binek araç ve 40 bin 593 yolcu ile tüm zamanların rekoru kırıldı.

'Türkiye'ye kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz'

Almanya'dan gelen Mustafa Çolak, Türkiye'ye kavuşmanın huzurunu yaşadıklarını belirterek, "Memleketimiz gibi bir yer bulunmaz, tatilde aile büyüklerini ziyaret edip dinleneceğiz," dedi. Almanya'dan gelen Nurdan Köksalan Ilıca ise, "Vatanımız her şeyle mükemmel. Türkiye'yi çok özlüyoruz ve tatilde aile ile dost ziyaretleri yapacağız," şeklinde konuştu