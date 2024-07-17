EDİRNE (AA) - Yaşadıkları Avrupa ülkelerinden yıllık izinlerini geçirmek üzere yola çıkan gurbetçilerin ana vatana gelişleri devam ediyor.

Uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından Edirne'deki sınır kapılarından yurda giriş yapan gurbetçiler, Türkiye'ye ulaşmanın sevincini yaşıyor.

Fransa'da gelen Hayri Keskin, AA muhabirine, Türkiye gelmenin huzuru ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Türkiye'ye ulaşınca yol yorgunluğunu unuttuğunu belirten Keskin, "3 senedir gelmiyorduk, vatanımızı özledik. Sınırdan girince insanın içi güzelleşiyor, farklı duygular hissediyor. Memleketimiz çok güzel. Önce baba ocağı Sivas'a gideceğiz, orada bir hafta dinlendikten sonra düğün işlerini halledip tatilimizi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Almanya'dan gelen Oruç Başer ise sıcak hava ve Bulgaristan gümrüğündeki sıra nedeniyle yolculuğun zorlu geçtiğini dile getirdi.

Türkiye'yi çok özlediklerini ifade eden Başer, "Ana vatana geldiğimiz için mutluyuz. Çok güzel bir duygu, Allah herkese memleketine ulaşmayı nasip etsin." dedi.

Ailesiyle Fransa'dan gelen Engin Bereket de tatilde akraba ve arkadaşlarını ziyaret edeceğini belirtti.

Sınırdan geçince mutluluk yaşadıklarını anlatan Bereket, "Türk bayrağını görünce çok seviniyoruz. Anlatılmaz duygular hissediyoruz. Kızım da sınırdan geçince Türk bayrağını açtı." diye konuştu.



