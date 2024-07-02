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Yapılan kontroller neticesinde, aracın farklı noktalarına gizlenmiş yaklaşık 240 kilogram eroin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

X-Ray taramasında şüpheli alanlar tespit edilen tırda, Gümrük Muhafaza ekiplerince detaylı arama ve kontroller yapıldı.

TEDAŞ, Fırat EDAŞ’ı Ziyaret Ederek İş Birliğini Güçlendirdi

TEDAŞ, Fırat EDAŞ’ı Ziyaret Ederek İş Birliğini Güçlendirdi

Bakanlık X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Gümrük Muhafaza ekiplerince sürdürülen narkotik risk analizleri kapsamında, Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen bir tır riskli görülerek takip altına alındı.

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