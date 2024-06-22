Gürcistan'da meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem Türkiye'de de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem saat 17.08'de gerçekleşti ve sarsıntının derinliği 14.63 kilometre olarak ölçüldü.

Depremin etkileriyle ilgili olarak Gürcistan'dan gelen ilk raporlar, herhangi bir ciddi hasar veya can kaybının olmadığını gösteriyor. Bu tür sarsıntılar, bölge halkının dikkatle takip ettiği doğal olaylar arasında yer alıyor ve Türkiye'de de hissedilmesi, depremle ilgili bilinç ve hazırlık düzeyinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.