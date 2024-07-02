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Öte yandan, Gürcistan Milli Futbol Takımı'nın ülkeye dönüşü nedeniyle gece saatlerinde başkent Tiflis'te hükümetin organize ettiği etkinlikler düzenlenecek.

Taraftarlar, bağımsız Gürcistan'ın tarihinde Milli Futbol Takımı'nın ilk kez katıldığı şampiyonada, futbolcuların, son 16 turda yarışarak yeni bir tarih daha yazdığını belirtti.

Geniş güvenlik önlemlerin alındığı alandan geçen otobüse yaklaşmaya çalışarak futbolculara "teşekkürler" sloganları atan taraftarlar, takıma desteklerini söyledikleri şarkılarla ifade etti.

Gürcistan bayrağı açan taraftarlar, ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmanın coşkusunu, havaalanından çıkan takım otobüsünü karşılayarak yaşadı.

Tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılan Gürcistan Milli Takımı, son 16 turu mücadelesinde İspanya'ya yenildikten sonra sabah ülkesine döndü.

TİFLİS (AA) - Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ( EURO 2024 ) son 16 turu mücadelesinde İspanya'ya mağlup olarak şampiyonaya veda eden Gürcistan Milli Futbol Takımı başkent Tiflis'te coşkuyla karşılandı.

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