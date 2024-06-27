CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, buğday taban fiyatının güncellenmesi gerektiğini belirterek, çiftçinin zor durumda olduğunu vurguladı.

Çiftçiyi ürettiklerine pişman ettiler

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, buğday taban fiyatlarının çiftçiyi zor durumda bıraktığını belirtti. Gürer, Cumhurbaşkanı'nın buğdaya maliyetin altında alım fiyatı vererek çiftçiyi "Keşke ekmeseydim" demeye zorladığını söyledi.

TMO'nun ithal buğday politikası eleştirildi

Gürer, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) bu yılbaşından beri ithal buğdayla depolarını doldurduğunu, hasat başladığında ise düşük alım fiyatları ve randevulu alım uygulamalarıyla çiftçiyi mağdur ettiğini vurguladı. Gürer durumu, “Hasat ettiğin ürünü ayağıma getir diyorlar, kırk beş günde de ödeme yapıyorlar; çiftçiyi tüccara boğduruyorlar” şeklinde aktardı.

Çiftiçiyi destekleyecek uygulama talebi

Ömer Fethi Gürer, TMO'nun çiftçinin kara gün dostu olmaktan çıktığını ve tüccar gibi davrandığını belirtti. Gürer, “Hasat bitecek, çiftçiden ürün çıkacak, tüccardayken fiyat artacak; bu gidiş iyi değil. Alım fiyatı bir an önce 15 liraya çıkarılmalı. TMO, çiftçinin tarlasında ürünü almalı. Çiftçiler, bekledikleri fiyata ulaşamayınca büyük sıkıntı içindeler. Bu anlamda düzenleme mutlak surette yapılmalı, çiftçiye destekleyici uygulamalar getirilmelidir” dedi.

Acil düzenleme çağrısı

Gürer, çiftçilerin üretim maliyetlerini karşılayabilmeleri için acilen alım fiyatlarının güncellenmesi gerektiğini ve TMO'nun çiftçilere daha adil bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini vurguladı. "Çiftçilerin emeği heba olmamalı. Üreticilerin maliyetlerini karşılamaları ve geçimlerini sürdürebilmeleri için gerekli adımlar atılmalıdır" diyerek sözlerini tamamladı.