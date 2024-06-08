Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım Orman Köyişleri Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan buğday alım fiyatlarının çiftçinin üretim yapmasını engellediğini ifade etti. Gürer, “Buğday alım fiyatları, çiftçiyi belini doğrultamaz hale getiriyor ve üretimden koparıyor” dedi.

Çiftçilerin tepkileri yerinde görüldü

Ereğli ilçesi Zengen Köyü'nde çiftçilerle buluşan Gürer, “Çiftçilerin tepkilerini yerinde gördüm. Tarım politikalarındaki yanlışlıklar, düşük alım fiyatları ile zirve yaptı. Bir yıl öncesine göre buğdayda %12,5, arpada %3,5 fiyat artışı var ancak bu enflasyon karşısında çiftçiyi sahipsiz bırakmaktadır" şeklinde konuştu.

Çiftçi Şahin Tulgar, "Mazot geçen yıl 18 lira iken bu yıl 40 lirayı geçti. Bu fiyatlarla ayakta durmamız mümkün değil" dedi. Tulgar, buğdaya verilen alım fiyatlarının çiftçiyi mağdur ettiğini vurguladı.

TMO’nun ithalat politikasına tepki

Gürer, TMO'nun düşük alım fiyatlarının yanı sıra, buğdayı tarladan değil, ayağına getirilen ürünü almasını eleştirdi. “Bu fiyattan nakliye ve zaiyatı düşün, geçen yıla göre adeta fiyat artışı yapılmamış oluyor. Çiftçiye tam bir zulüm anlayışı ile yaklaşıyorlar” dedi. Gürer, Türkiye’nin 2024 yılının ilk 4 ayında 2 milyon 880 bin ton buğday ithal ettiğini ve 700 milyon 76 bin dolar ödendiğini belirtti.

Artan maliyetler çiftçiyi zorluyor

TÜİK’e göre tarım girdi maliyetlerinin enflasyonunun %79 olduğunu hatırlatan Gürer, TMO’nun düşük alım fiyatı açıklamasının çiftçiye vurulan bir darbe olduğunu söyledi. “Geçen yıl 12 milyon ton buğday alan TMO’nun bu yıl sadece 3,5 milyon ton alım hedeflemesi, çiftçiyi tüccara teslim etmek demektir. Tarım girdi maliyetleri artmışken, TMO’nun bu düşük fiyatları kabul edilemez. Alım fiyatlarını revize etmeli ve ton başına 15,000 TL fiyat belirlemelidir" dedi.

"Çiftçiyi üretimden vazgeçmeye zorluyor"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın çiftçilerin gerçekçi olmayan vaatlerle kışkırtıldığını iddia ettiğini belirten Gürer, "Bakan, çiftçiyi maliyetlerin altında ezmeye devam ediyor. TMO’nun açıkladığı alım fiyatları, çiftçiyi üretimden vazgeçmeye zorluyor" dedi. Gürer, TÜİK’in 2024 yılında 1 milyon ton buğday rekolte kaybı beklentisini hatırlatarak, bu fiyatların düzeltilmemesi halinde tarımda sorunların artacağını belirtti.