Ankara'da gerçekleştirilen U-13 Türkiye Güreş Şampiyonası'nda, Afyonkarahisar'ı temsil eden Taşoluk Belediye Spor Kulübü sporcuları Büşra Alan ve Sebahat Işıkçı büyük başarı elde etti. 46 kilogram kategorisinde mücadele eden Büşra Alan Türkiye şampiyonu olurken, Sebahat Işıkçı Türkiye üçüncüsü oldu.

İki madalya birden

U-13 Türkiye Güreş Şampiyonası, Türkiye'nin dört bir yanından genç güreşçileri bir araya getirdi. Taşoluk Belediye Spor Kulübü'nü temsil eden Büşra Alan, 46 kilogram kategorisinde tüm rakiplerini mağlup ederek Türkiye şampiyonu oldu. Aynı kulüpten Sebahat Işıkçı ise aynı kategoride Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Sporcuların bu başarıları, Afyonkarahisar'da büyük sevinç yarattı.

İsmail Hakkı Kasapoğlu'ndan tebrik mesajı

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti. Kasapoğlu, "Büşra Alan ve Sebahat Işıkçı'nın elde ettiği başarılar, ilimiz adına gurur vericidir. Sporcularımızın bu başarıları, Afyonkarahisar’da sporun ne kadar geliştiğinin ve gençlerimizin sporla ne kadar iç içe olduğunun bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.