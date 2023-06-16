Oğuzhan CİN / İSTANBUL,(DHA) BEYLİKDÜZÜ'nde iddiaya göre Gürpınar Spor Kulübü bünyesinde bulunan atıl haldeki yüzme havuzlu sosyal tesis tadilatla faaliyete geçirilmek istendiği sırada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri spor kulübüne geldi. Gürpınar Spor Kulübü Başkanı Emin Cesaret "Gürpınar Spor Kulübümüze yüzme branşı açarak yeni yüzme sporcuları yetiştirmek için yan tarafta atıl duran tesislerimizin tadilatını yapmak için camını, çerçevesini takarken İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtalarının tepkisi ile karşılaştık" diye konuştu.

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde bulunan Gürpınar Sosyal Tesisleri'nde meydana geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ait olan ve Gürpınar Spor Kulübü'nün bünyesinde bulunan yüzme havuzunun tadilatı yapıldığı sırada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri kulübe geldi. İddiaya göre, zabıta ekipleri kulübün tadilatı izinsiz şekilde yaptığını söyleyerek tadilata engel olmaya çalıştı. İBB zabıta ekipleri, gece boyu Gürpınar Spor Kulübü önünde bekledi.

“İBB ZABITA EKİPLERİNİN TEPKİSİ İLE KARŞILAŞTIK"

Gürpınar Spor Kulübü Başkanı Emin Cesaret, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ait olan yerin kulübümüzün kullanım hakkına sahip olmasına rağmen bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait zabıta ekiplerinin tepkisi ile karşılaştık. Tepkinin sebebi de şu. Kulübümüzün yan tarafında sosyal tesislerimiz ve yüzme havuzlarımız bulunmaktadır. Gürpınar Spor Kulübümüze yüzme branşı açarak yeni yüzme sporcuları yetiştirmek için yan tarafta atıl duran tesislerimizin tadilatını yapmak için camını, çerçevesini takarken İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtalarının tepkisi ile karşılaştık" diye konuştu.

“BİZİM TEK DERDİMİZ SPOR FAALİYETLERİ GÖSTERMEK"

Durumun 2016 yılından itibaren sürdüğünü söyleyen Cesaret, "Bu sorun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde Ekrem İmamoğlu'nun 2016 yılından İBB Başkanlığı zamanına kadar süren bir süreçtir. Konunun biz şurasındayız. Ben kulüp başkanıyım. Yaklaşık burada 150'ye yakın futbol faaliyeti gösteren gençlerimiz var. Onunla birlikte Beylikdüzü'nde 8 tane kulüple birlikte kulüpler birliği faaliyeti gösteriyoruz. Kulüpler Birliği Başkan yardımcılığı yapıyorum. Buradaki gençleri sokaklara atarak onları spordan ya da yüzme branşlarından eksik etmenin bir belediye başkanına yakıştığını düşünmüyorum. Bu sorunun en kısa sürede mercilerde hallolacağını düşünüyorum. Bizim tek derdimiz burada spor faaliyetleri göstermek ve gençlerin madde bağımlılığına düşmemelerini sağlamak" dedi.

“BURASI 1988 YILINDA KURULMUŞ, GÜRPINAR HALKINI TEMSİL EDEN BİR KULÜPTÜR"

Cesaret, "Bu sene Gürpınar Spor Kulübümüz, çok büyük bir başarı göstererek branşında şampiyon oldu ve bir üst lige yükseldi. Bu başarı tüm Gürpınar halkının teveccühü ile karşılaştı ve kulübüne herkes sahip çıktı. Bu şekilde siyasi olaylarla Gürpınar Spor Kulübünü kimse kapatamaz. Kimsenin harcı olmadığını düşünüyorum. Çünkü Gürpınar Spor Kulübü 1988 yılında kurulmuş ve Gürpınar halkını temsil eden bir kulüptür. Belediyenin bu tutarsız hareketlerinden Gürpınar Spor Kulübü Başkanı olarak rahatsızım. Şu nedenden dolayı rahatsızım. Biz yüzme branşları açarak Gürpınar Spor Kulübümüz altında yüzme sporcuları yetiştirmek istiyoruz. Neden bir milli sporcu da buradan çıkmasın ? 2016 yılından beri gelen bir süreç var. Burada yer bakanlığa ait. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi burayı alıp, artık kullanmak istiyor ya da yandaşlarına peşkeş çekmek istiyor diye düşünüyorum" iddiasında bulundu. İBB'den edinilen bilgiye göre alanın mülkiyetinin İBB'de olduğu, konunun daha önce İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nde taraflar arasında hukuki sürece taşındığı, davanın ise İBB lehine sonuçlandığı öğrenildi. (DHA)

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