Geçtiğimiz hafta lider Galatasaray’a 2-1 kaybederek sahadan boynu bükük ayrılan Göztepe, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Gürsel Aksel Stadyumu’nda Kasımpaşa’yı ağırladı.

Göztepe’de Teknik Direktör Stanimir Stoilov karşılaşmaya Matheus Lis, Koray Günter, Heilton, Malcom Bokele, Lasse Nielsen, Anthony Dennis, Novatus Miroshi, Djalma Silva, David Tijanic, Juan Silva ve Romulo ilk 11’i ile başladı.

Ev sahibi ekibin yedek kulübesinde ise Arda Özçimen, Emircan Seçgin, Victor Hugo, Kuryu MAtsuki, Ahmed Ildız, İsmail Köybaşı, İzzet Furkan Malak, Nazım Sangare, Ege Yıldırım ve Ogün Bayrak yer aldı.

Son iki maçında RAMS Başakşehir ve Gaziantep FK ile 2-2’lik beraberlik alan Kasımpaşa’da Hakan Keleş ise karşılaşmaya Andeas Gianniotis, Cladio Winck, Nicholas Opoku, Sadık Çiftpınar, Kevin Rodrigues, Gökhan Gül, Mamadou Fall, Haris Hajradinovic, Antonin Barak, Josip Brekalo ve Miguel Nuno da Costa ilk 11’i ile sahaya çıktı.

Konuk ekibin yedek kulübesinde ise Ali Emre Yanar, Şant KAzancı, Cafu, Ben Ounas, Espinoza, Sinan Alkaş, Taylan Utku Aydın, Aytaç Kara, Yunus Atakaya ve Yasin Özcan yer aldı.