CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in partiden ihraç edildiğini açıkladığı Gürsel Tekin, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı’na getirildi. Tekin, yaptığı açıklamada “Beni tahrik etmek istiyorlar olmayacağım. Biz kavgayı körüklemek değil kardeşliği ve dayanışmayı sağlamak için geliyoruz. Bina hepimize yeter, büyük binadır” dedi.

Mahkeme kararı sonrası yeni yönetim

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 38. Olağan İstanbul Kongresi’ni iptal ederek mevcut yönetimi görevden aldı. İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul İl Yönetimi ve 196 delege mahkeme kararıyla uzaklaştırıldı. Yerlerine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan geçici yönetim getirildi.

“Kavga değil, dayanışma için geliyoruz”

Gürsel Tekin, açıklamasında kavga değil birlik mesajı verdi:

“Beni tahrik etmek istiyorlar olmayacağım. Ben ve arkadaşlarım, biz kavgayı körüklemek değil kardeşliği, dayanışmayı sağlamak için geliyoruz.”

“Bina hepimize yeter”

Tekin, parti binası üzerinden yaşanan tartışmalara da değindi:

“Bina hepimize yeter, büyük binadır. Elbette binaya gideceğiz sonuçta partimizin binası. Gidişimizin günü, zamanı önemli değil. Benim parti yöneticiliğim hep sokaktadır. Sıkıntı olmaz, kardeşlerimizle uzlaşırız.”

“42 yıldır CHP’deyim”

Özgür Özel’in kendisi hakkında yaptığı ihraç açıklamasına da değinen Tekin, henüz resmi bir tebligat ulaşmadığını söyledi:

“Ben CHP üyesiyim. Savunma istenirse elbette veririm. 42 yıldır CHP’deyim. CHP’nin kurumsal kimliğine zarar gelmemesi için mücadele ettim. Bunu en iyi eski genel başkanlarımız bilir.”

“Hukuken il başkanıyım”

Tekin, kendisine yöneltilen “Siz İl Başkanı mısınız?” sorusuna, “Hukuken il başkanıyım” yanıtını verdi.