CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, Genel Başkan Özgür Özel’in ihraç açıklamasının ardından kararın kendisine sorulmadan alındığını belirterek tepki gösterdi. Tekin, “Beni ihraç edemezsiniz” dedi.

Gürsel Tekin’den ilk açıklama geldi

Gürsel Tekin, kararı kabul etmediğini açıkladı. Tekin, “Bu kararı kabul etmiyorum. Bana sormadan, ifadem alınmadan, savunma hakkım olmadan beni ihraç edemezsiniz” ifadelerini kullandı.

TV100'e açıklama yaptı

Tv100’de Murat Kelkitoğlu’nun aktardığına göre Tekin şunları söyledi: “AK Parti yargısı diye bağırıyorsunuz, siz daha beter durumdasınız. Bana sormadan, ifademi almadan, savunma yapmadan beni ihraç edemezsiniz. Disiplin kuruluna veremezsiniz.”

"AK Parti'den beter durumdasınız!"

