CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, CHP’nin Olağanüstü İstanbul İl Kongresi ile ilgili olarak, görevlerinin yargı kararıyla sonlandırılacağını belirtti. Tekin, kongreye dair herhangi bir yorum yapmadığını ifade etti.

"Biz yargı kararıyla gelen bir kuruluz"

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, Sarıyer'deki eski CHP İl Başkanlığı binasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP'nin Olağanüstü İstanbul İl Kongresi ile ilgili olarak konuşan Tekin, "Biz kongre kararıyla gelen bir kurul değiliz. Biz yargı kararıyla gelen bir kuruluz. Yargı kararıyla görevimiz sonlandırılır," şeklinde açıklamada bulundu.

"Yargının alacağı her türlü karar tabii ki bizi bağlayacaktır"

Tekin, kongre süreci ile ilgili tartışmalara girmediğini belirterek, "Yargının alacağı her türlü karar tabii ki bizi bağlayacaktır. Yargı kararıyla görevimiz sonlanır. Bir an önce de sonlansın talebi içindeyiz," dedi. Gürsel Tekin, kongreyle ilgili bir yorumda bulunmadığını vurguladı ve "Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Tekin'den bağımsızlık vurgusu

Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki kayyumluk sürecinde, hukuk çerçevesinde yapmaları gereken işler olduğunu ve buna rağmen hiçbir zaman yargıya başvurmadıklarını söyledi. "Biz burada bağımsız bir kuruluz. Yargının alacağı her türlü karar bizi bağlayacaktır," diyen Tekin, yaşanan tüm zorluklara rağmen hukuki süreci sürdürdüklerini belirtti.