CHP İstanbul İl Başkanlığı’na mahkeme kararıyla kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, il binası önünde yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sert eleştiriler yöneltti. Tekin, “Ben hiçbir yere kaçmayacağım, korkum yok. Özgür Özel’le görüşme talebim olmayacak, hakkımı hepsine haram ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gürsel Tekin’den Özel’e sert çıkış

İl binası önünde konuşan Gürsel Tekin, birçok televizyon kanalının yayın teklifini geri çevirdiğini belirterek, “Ben Özgür Özel’in ağabeyiyim. Korkumuz yok. Bugün eski ilçe yöneticilerimiz ve dostlarımız gelecek, sohbet edeceğiz. Beni Önder Sav, Levent Gök veya Aziz Kocaoğlu eleştirirse tek kelime etmem. Ama Özel’in sözlerini yakıştırmadım” dedi.

“Beni kürsüde yuhalattınız”

Tekin, açıklamasında Özgür Özel’e yönelik sözlerini sertleştirerek şunları söyledi:

“Dünkü laftan sonra Özgür Özel’le görüşme talebim olmayacak. Hakkımı hepsine haram ediyorum. Beni kürsüde yuhalattınız, ayıptır. Sizin bu faşist kafanızdan dolayı AK Parti iktidardır. İnşallah bugün son olur, olmazsa yarından itibaren her gün konuşurum.”

Kurultay davası yorumu

15 Eylül’de yapılacak kurultayın iptaline yönelik davayla ilgili de konuşan Tekin, “Hiç beni ilgilendirmiyor. Ankara’da inşallah partimizin lehine bir karar çıkar” dedi.

Özgür Özel ne demişti?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise dün, partisinin eski İstanbul İl Binası önünde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Siyaset tarihinin utancı Erdoğan’a ait. Bu Erdoğan’ın gözünün içine bakıyor. Ben gelince paldır küldür kaçıyorlar. Biz gelince geri geliyorlar. Siyasi parti binasına polis mi girer?”