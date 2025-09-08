Eren Bigül kimdir? İzmir Balçova saldırısını neden gerçekleştirdi?

YÜREĞİMİZİ TEK BİR HEDEFTE KENETLEDİK: İKTİDAR OLMAK

“Ne yazık ki günün sonunda taraflar arasındaki 1,5 yıldır süren bir sorun mahkeme koridorlarına düştü.”

“Kongre olduğunda delege olmayan bir Gürsel Tekin olarak tarafları uyardım. Yapmayın dedim. Yarın yüz yüze bakacaksınız.”

“Arkadaşlarım ve heyetteki arkadaşlarımız bugüne kadar yaşanan bu sorunun hiçbir parçasında yoktu.”

Tekin, açıklamasında CHP’deki iç tartışmalara değinerek şunları söyledi:

Basın mensuplarının karşısına çıkan Tekin konuşmasını sürdürürken kalabalık arasından bir su şişesi fırlatıldı. Olay kısa süreli gerginliğe neden oldu.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ara kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan Geçici Kurul üyesi Gürsel Tekin , bugün polis koruması eşliğinde il binasına geldi. Tekin’in açıklaması sırasında protestolar yaşandı ve bir su şişesi fırlatıldı.

