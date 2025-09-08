İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ara kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan Geçici Kurul üyesi Gürsel Tekin, bugün polis koruması eşliğinde il binasına geldi. Tekin’in açıklaması sırasında protestolar yaşandı ve bir su şişesi fırlatıldı.
Yoğun güvenlik önlemleri
Tekin’in binaya gelişi sırasında polis, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. CHP’liler arasında gerginlik yaşanırken Tekin protestolar eşliğinde aracından indi.
Su şişesi atıldı
Basın mensuplarının karşısına çıkan Tekin konuşmasını sürdürürken kalabalık arasından bir su şişesi fırlatıldı. Olay kısa süreli gerginliğe neden oldu.
“Sorunun parçası olmadık”
Tekin, açıklamasında CHP’deki iç tartışmalara değinerek şunları söyledi:
-
“Arkadaşlarım ve heyetteki arkadaşlarımız bugüne kadar yaşanan bu sorunun hiçbir parçasında yoktu.”
-
“Kongre olduğunda delege olmayan bir Gürsel Tekin olarak tarafları uyardım. Yapmayın dedim. Yarın yüz yüze bakacaksınız.”
-
“Ne yazık ki günün sonunda taraflar arasındaki 1,5 yıldır süren bir sorun mahkeme koridorlarına düştü.”