CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilmesi sonrası mahkeme tarafından kayyum heyetine dahil edilen Gürsel Tekin’in il kongresi düzenleme başvurusu reddedildi. Sarıyer İlçe Seçim Kurulu, seçim işlemlerinde tek yetkilinin CHP Genel Merkezi olduğunu belirtti.

Mahkeme sonrası kongre girişimi

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023’te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi’ni iptal etmiş ve Gürsel Tekin’in de aralarında bulunduğu bir heyeti kayyum olarak atamıştı. Bu kararın ardından Tekin, 10 Eylül 2025’te avukatı Barış Demirkuş aracılığıyla Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na başvuruda bulundu. Başvuruda olağanüstü il kongresi düzenlenmesi için gerekli belgelerin çağrı heyeti başkanı olarak kendisine verilmesi talep edildi.

İlçe seçim kurulunun gerekçesi

Sarıyer İlçe Seçim Kurulu, 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile YSK’nın önceki kararlarını gerekçe gösterdi. Kurul, seçim işlemlerinde muhatabın CHP İstanbul İl Başkanlığı değil, CHP Genel Merkezi olduğunu vurguladı.

“Tek yetkili Genel Merkez”

Kurul kararında şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğü ve kongre yönetmeliğinden anlaşıldığı üzere, olağanüstü kongreye ilişkin seçim iş ve işlemlerinde yetkili merci CHP Genel Başkanlığı’dır. Bu nedenle başvurunun reddine kesin olarak karar verilmiştir.”