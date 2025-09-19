CHP’de İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım atanmasının ardından başlayan kriz, yeni bir aşamaya taşındı. Gürsel Tekin’in İzmir’deki en yakın çalışma arkadaşı Tolga Çobanoğlu, ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen isimler arasında yer aldı.

CHP’de, İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasının ardından, Genel Başkan Özgür Özel tarafından işaret edilen disiplin süreci kapsamında, Gürsel Tekin’e destek veren isimler için ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilme kararı alındı. Bu isimler arasında, 31 Mart yerel seçimlerinde Çiğli Belediye Başkan aday adayı olan Tolga Çobanoğlu da yer aldı.

Tolga Çobanoğlu sosyal medyadan tepki gösterdi

Çobanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendisi hakkında alınan ihraç kararına sert tepki gösterdi. Çobanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Beni CHP’den atıyorlar, varsın olsun! Bu ülkede rüşvetin, yolsuzluğun, kirli ilişkilerin gölgesinde dimdik durabilmek en büyük onurdur. Bu karar bana kaybettirmez; aksine evlatlarıma bırakacağım bir şeref madalyası olur. İhraç edilişimizi değil, duruşumuzu tarih yazacaktır.”

Gürsel Tekin’in İzmir’deki sağ koluydu

CHP kulislerinde, Tolga Çobanoğlu, Gürsel Tekin’in İzmir’deki sağ kolu olarak anılmakta ve uzun yıllar Tekin’in danışmanlığını üstlenmişti. Çobanoğlu, Tekin’in İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanmasının ardından, bu süreçte aktif rol almıştı. Çobanoğlu, ayrıca Tekin’in İstanbul İl Başkanlığı'na atanan kayyumun hazırladığı 31 kişilik listede yer alıyordu.