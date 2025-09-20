CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in listesindeki Tolga Çobanoğlu, “tedbirli ihraç” talebiyle disipline sevk edildi. Karar, 15 Eylül’de toplanan Merkez Yönetim Kurulu’nda oybirliğiyle alındı.

Çobanoğlu için disiplin süreci

Tekin’in İzmir’deki yakın çalışma arkadaşı ve Çiğli Belediye Başkan aday adayı olan Tolga Çobanoğlu, parti disiplinini zedeleyen eylemleri gerekçesiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Süreç, tedbirli ihraç talebiyle başlatıldı.

Benzer süreç örnekleri

Benzer şekilde, Mahkeme kararıyla görevden alınan eski CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik için de “tedbirli ihraç” süreci başlatılmıştı. Özgür Çelik de Tekin’in il binasına giriş izni verdiği isimler arasında yer alıyordu.

Parti içindeki gelişmeler

Disiplin süreçleri, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda kayyum yönetimi ve Gürsel Tekin’in listesi etrafında dikkatle takip ediliyor. Parti içindeki tartışmalar ve ihraç kararları, ilerleyen günlerde siyasi dengeleri etkileyebilir.