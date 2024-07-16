MIT ve diğer kurumlardan araştırmacılar, voltaj uygulandığında ses yalıtımı sağlayabilen saç teli kadar ince bir kumaş geliştirdi. Yeni kumaş, geniş çalışma alanlarında sessiz bölümler oluşturmayı mümkün kılıyor.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve diğer araştırma kurumlarından bilim insanları, ses yalıtımı sağlayan bir kumaş geliştirdi. Bu yeni kumaş, voltaj uygulandığında titreşen özel bir piezoelektrik polimer bazlı elyaf içeriyor. Kumaş, pencerelerden veya yan odalardan gelen gürültüyü bastırmak için tasarlandı ve sesi azaltmak için iki farklı yöntem kullanıyor.

Birinci yöntemde, titreşimli kumaş istenmeyen gürültüyü ortadan kaldırmak için gürültü önleyici kulaklıklarda kullanılan teknolojiyi simüle ederek ses dalgaları üretiyor. İkinci yöntem ise kumaşın ses iletiminde rol oynayan titreşimleri bastırarak hareketsiz kalmasını sağlıyor. Bu sayede gürültünün titreşimler aracılığıyla yayılması engelleniyor ve ortamda ses yalıtımı sağlanıyor.

Araştırmacılar, geliştirdikleri yeni kumaşın titreşimleri %95 oranında azaltabildiğini ve sesi %75 oranında engellediğini belirtiyor. Bu özellikleriyle özellikle büyük açık ofisler gibi geniş çalışma alanlarında sessiz çalışma bölgeleri oluşturulmasına olanak tanıyor.