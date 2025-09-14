A Milli Basketbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası finalinde Almanya’ya 83-88 kaybederek turnuvayı ikinci sırada tamamladı.
12 Dev Adam Avrupa Şampiyonu Almanya’ya mağlup oldu
A Milli Basketbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası finalinde Almanya ile karşılaştı. Mücadele 83-88 Almanya üstünlüğü ile sonuçlanırken, milli takımımız turnuvayı dünya ikincisi olarak tamamladı.
Karşılaşma boyunca büyük bir çekişme yaşandı. Milli takımımız zaman zaman üstünlük sağlasa da Almanya’nın son çeyrekteki etkili performansı maçın kaderini belirledi.
12 Dev Adam’dan büyük başarı
Milli takımımız, Avrupa Şampiyonası’nda gösterdiği performansla büyük övgü topladı. Turnuva boyunca sergilenen mücadele ve oyun disiplini, takımın Avrupa’nın en iyi ikinci takımı olarak tarih yazmasını sağladı.