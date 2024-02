Bazen öyle olaylar olur, öyle güzel şeyler ortaya çıkar ki ülke olarak yediden yetmişe hepimizin ortak bir sevinci haline gelir.

Geçtiğimiz hafta 21 Şubat günü gurur duyduğum gözlerimin yaşardığı bir olay gerçekleşti ülkemizde.

MMU dediğimiz Milli Muharip uçak ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Kısa bir süre dahi olsa TSK üniformasını gururla taşımış, en azından Kıbrıs Çıkarması esnasında dışa bağımlığın acısını iliklerine dek hissetmiş bir Türk vatandaşı olarak MMU nun kanatlanışını görmek benim sonsuz bir mutluluk ve gurur anıydı.

Bu nedenle yazımın başında gece gündüz demeden tüm gücünü bu uçağa vermiş mühendisinden- teknisyenine, bekçisinden- memuruna emeği geçen tüm personele ve onlara bu kapıyı açan güçlü siyasi iradeye en azından bir vatandaş olarak teşekkür ederim.



İster muhafazakar, ister solcu, Atatürkçü, Liberal, Milliyetçi hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun; sağ duyu sahibi, vicdan sahibi en azından aklını kullanan her vatandaşın gurur duyacağı ya da duyması gereken bu olayın, gelip geçici olduğunu bildiğimiz siyasi iktidarlar ya da siyasi rekabet yüzünden geçiştirilmesi, hatta hiç olmamış gibi bazı basın organlarında asla yer verilmemesi gerçekten çok acı.

Ne yazık ki birçok konuda olduğu gibi bu konuda da milli bir duruş sergileyemedik.

MMU nun AR-GE çalışmalarında en az 2000 mühendis bir o kadar da diğer teknik personel vardı. SSB ve TUSAŞ ortaklığında yapılan bu çalışmalara en azından 1 Milyar dolarlık kaynak aktarıldı.

Ama bazı vicdansızlar yapılanlarla alay etmeyi bırakın, emeğe saygı gereğini dahi duymadan eleştiri yağmuruna tuttular.

Çünkü amaç üzüm yemek değil bağcıyı kovmaktı.

Ama günlerdir MMU konusunda bir satır yazmayan, bir cümle dahi etmeyen zatı muhteremler yeri geldiği zaman; “Yarin dudağından gayrı her şeyde, her yerde, hep beraber diyebilmek için” diye şiir okuyup türküler söylediler.

Diyeceksiniz ki o sözler zalime karşı söylenmişti.

Doğru. MMU da bizi her canı sıkıldığında köşeye sıkıştırmaya çalışan ( ABD) zalime karşı Türk gencinin, Beyin gücünün yarattığı bir eserdi.

Ve bu eserle birlikte Savunma Sanayimiz yüzde seksenlerin üzerinde bir bağımsızlığa kavuşuyordu.

İşin en güzel yanı da dünyanın her yerinde ilk uçuş testlerinde yığınlarla başarısızlık görülse de KAAN’ın sorunsuz bir şekilde havalanıp inmesi gerçekten takdire şayandı ve bu tüm dünya basınında yer aldı çeşitli şekillerde.

Alman Die Welt gazetesi zalime karşı de bu başarıyı şu şekilde aktarıyordu.

"Bu dönüm noktası, Türkiye'nin bir savaş uçağı ülkesi olarak yükselişine işaret ediyor…ABD’ye karşı kazanılmış bir zafer”.

Ne yazık ki Almanların gördüğü bu gerçeği bir kısım basın ve fanatik vatandaşımız görememişti.

‘Yarin dudağından gayrı her şey’ onlar için sadece bir türküydü.

O nedenle başarılı bir şekilde havalanıp piste geriye dönen ilk test uçuşuna dahi kulp takmaya çalıştılar, cesaretlendirme yerine.

Geldiğimiz noktada inancım odur ki.

Bu ülkeyi bu sahtekarlardan, emperyalist mihrakların payandası olanlardan, onların iş birlikçilerinden korumak hepimiz boynumuzun borcu haline geldi.



Binlerce genç beynin ortaya çıkardığı bu MMU gibi, HÜRJET, GÖKBEY, ANKA, AKINCI, TB2 vs gibi kara deniz ve havada TSK nın hizmetine sunulan bu araçlarla hem ordumuzun istemleri karşılanmış hem de ülkemize ihracat kapısı açılmıştır. Kaldı ki bunu ihracat rakamlarına bakarak görmek de mümkün.

Ama benim en çok seslenmek istediğim sahte Atatürkçüler.

Atatürk yıllar önce pek çok kişinin görmediği gerçeği görmüş ve şöyle seslenmiş : “İstikbal göklerdedir. Göklerini koruyamayan uluslar, yarınlarından asla emin olamazlar” derken gençliğe de çok önemli bir görev vermiş: “Kanatlı bir gençlik memleketin geleceği bakımından en büyük güvencedir. Bir gün batılı ayaklar Ay’da ayaklarının izlerini bırakacaklarsa, bunların arasında bir de Türk’ün bulunması için şimdiden çalışmalara girişmek, aşamalar kaydetmek gerekir.”

Kendine Atatürkçü diyen ama yapılanları görmezden gelerek binlerce emekçiye saygısızlık eden kişilere Atamızın sözlerini anımsatmak istedim.

Ama rant çeteleri ile ortaklık yapanlar, onların iktidarı için tepeden inme atamalar yapanların bunları anlaması çok zor. Daha doğrusu anlamsız gerekçelerle yapılan her türlü güzel şeye karşı çıkacaklar ki kendi varlıklarını koruyabilsinler. (Velev ki Atatürk’ün vasiyeti olsun hiç önemli değil o cenahta)



Yine Ata’nın veciz bir cümlesiyle noktalamak isterim.

"Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir."

Hissediyorlar mı? Hissediyor muyuz?