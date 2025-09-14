İngiltere’de devam eden Dünya Boks Şampiyonası’nda kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, yarı finalde Özbek rakibi Feruza Kazakova’yı 4-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Buse Naz’dan 4. dünya finali
Liverpool’daki M&S Bank Arena’da oynanan yarı finalde üstün performans sergileyen Buse Naz, rakibini 4-1 yenerek büyük organizasyonlarda 4. kez dünya finali oynama hakkı kazandı.
Finalde rakip Alua Balkibekova
Dünya ve Asya şampiyonlukları bulunan Kazakistanlı Alua Balkibekova, Çakıroğlu’nun finaldeki rakibi olacak. Maç, TSİ 20.00’de başlayacak.
"Gümüşten sıkıldım"
Yarı final sonrası açıklama yapan Buse Naz, artık altın madalya almak istediğini söyledi. “Teknik olarak eksik sporcu bile savaşarak madalya kazanmak istiyor. Bu sefer gümüş olmasın, altını alacağım” dedi.
Buse Naz, olimpiyatlarda 2, Avrupa şampiyonalarında 4 final oynadı. Dünya Şampiyonası finaliyle birlikte büyük organizasyonlardaki final sayısını 10’a yükseltti.