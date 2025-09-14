Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Boks Şampiyonası kadınlar 51 kiloda finalde kaybederek gümüş madalya kazandı. Türkiye organizasyonu 2 gümüş, 1 bronzla tamamladı.

Buse Naz Çakıroğlu dünya ikincisi oldu

İngiltere’nin Liverpool şehrinde düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası’nda kadınlar 51 kiloda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu, finalde Kazak sporcu Alua Balkibekova ile karşılaştı ve 5-0’lık skorla yenilerek gümüş madalya kazandı.

Özellikle ikinci rauntta etkili yumruklar atan Buse Naz, masa hakemlerinden beklediği puanları alamadı. Maçın ardından Türk teknik heyeti ve federasyon yetkilileri hakemlere tepki gösterdi.

Buse Naz Çakıroğlu, aldığı gümüş madalyayla dünya şampiyonalarında toplam 4 madalyaya ulaşmış oldu: 1 altın, 3 gümüş.

Maç sonrası basın mensuplarına konuşan Buse Naz Çakıroğlu, şunları söyledi:

"2024 Paris Olimpiyat Oyunları’ndan beri bugün için çalışıyoruz. Yaklaşık 10-11 aydır kamptayız. Belirsizlikler içerisinde, kenarda oturan ve duygusal kararlar veren 5 hakeme rağmen risk alıp maç yapmaya çalışıyoruz. Sonuç böyle oldu, problem yok."

Buse Naz, 2028 Olimpiyatları için hedefinin altın madalya kazanmak olduğunu belirterek, şunları ekledi:

"Bazen birinci olacağız, bazen madalya kazanamayacağız. Bugün böyle bir sonuç oldu. Dinlenip kaldığımız yerden devam edeceğiz. Elimden geleni yaptım, en azından bu yüzden mutluyum."

Türkiye, organizasyonu kadınlarda 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamladı.