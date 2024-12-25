İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ’a yönelik düzenlenen "Gürz-31-32-33" operasyonlarının detaylarını paylaştı. Adana'dan Yozgat'a kadar 22 ilde düzenlenen operasyonlarda 182 şüpheli gözaltına alındı ve 43’ü tutuklandı.

22 ilde DEAŞ’a yönelik dev operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, son 3 hafta içinde Adana, Antalya, Aydın, Burdur, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kırıkkale, Kırşehir, Mersin, İstanbul, İzmir, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon ve Yozgat illerinde DEAŞ’a yönelik "Gürz-31-32-33" operasyonları düzenlendi. Bu operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Şüphelilerin suçları: Terör, yardım ve propaganda

Operasyonlarda yakalanan 182 şüphelinin, terör örgütüne üye olma, örgüte yardım ve yataklık etme, finans sağlama ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapma suçları işlediği belirlendi. 43 şüpheli tutuklanırken, 24’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler devam ediyor.

Örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi

Operasyonlar kapsamında çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Elde edilen veriler, güvenlik güçlerinin DEAŞ’ın faaliyetlerini izleme ve engelleme konusundaki çalışmalarını güçlendirdi.