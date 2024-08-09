İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde gerçekleştirilen "Gürz-5" operasyonu hakkında önemli bilgiler paylaştı. Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının yaz aylarında eylem yapmak amacıyla saklandığı 76 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini belirten Yerlikaya, operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Operasyonda ele geçirilenler

Yerlikaya'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, operasyonlarda teröristlerin gizlediği 102 füze, 132 havan mühimmatı, 191 RPG-7 roketatar mühimmatı, 2 bin 604 fünye, 165 el bombası ve 22 el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi. Ayrıca, teröristlere ait 2 ton 156 kilogram yaşam malzemesi ve çok sayıda silah ve mühimmat da güvenlik güçlerinin eline geçti.

315 tim ve 3 bin 996 jandarma personeli

Operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan 315 tim ve 3 bin 996 jandarma personelinin katılımıyla gerçekleştirildi. J-SİHA ve ATAK helikopterleri de operasyona havadan destek verdi.

"Terörle mücadelemiz sonuna kadar sürecek"

Operasyonun Şırnak, Hakkâri, Kars, Siirt, Van, Diyarbakır, Erzincan, Bitlis, Muş, Tokat, Hatay ve Tunceli gibi illerde yoğunlaştığını belirten Yerlikaya, teröristlerin saklandığı mağara ve sığınakların tamamen tahrip edildiğini açıkladı. "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla sürecektir" dedi.

"Allah ayaklarına taş değdirmesin"

Yapılan bu geniş çaplı operasyonla, terör örgütünün lojistik ve operasyonel kabiliyetine büyük bir darbe vuruldu. Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmaya teşekkür ederek, "Allah ayaklarına taş değdirmesin, milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.